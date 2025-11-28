В Москве разработали десятки стандартов для медицинских ИИ-сервисов

Столица разработала комплексную систему стандартизации искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения, создав 22 национальных стандарта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Вечерняя Москва

По ее словам, к платформе «МосМедИИ» присоединились уже 74 региона, включая Тулу и Севастополь. Она позволяет упростить анализ медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта.

Москва накопила большой опыт в сфере искусственного интеллекта для помощи врачам в их ежедневной работе и повышения качества диагностики и лечения. Столичные разработки легли в основу национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине, что помогает ускорить внедрение цифровых помощников по всей России и создать надежную экосистему с четкими нормами качества, — отметила Ракова.

Заместитель мэра добавила, что платформой «МосМедИИ» пользуются более двух тысяч медицинских учреждений по всей стране. Врачи, подключившиеся к платформе, могут в автоматизированном режиме анализировать неограниченное количество снимков. Им также предоставляются техническая поддержка и ежемесячный контроль качества сервисов, за которыми следят специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве запустили два новых ИИ-сервиса для высокоточной диагностики множественных переломов голеностопного и лучезапястного суставов. Общее число разных по функционалу ИИ-сервисов для рентгенологов достигло 60. Врачи смогут быстрее и точнее оказывать медицинскую помощь.