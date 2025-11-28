Роспотребнадзор предупредил о риске возвращения в доантибиотиковую эру

Антибиотикорезистентность стремительно обгоняет разработку новых препаратов, и уже к 2040 году большинство внутрибольничных инфекций могут стать неуязвимыми для существующих лекарств, предупредил директор НИИ «Виром» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Антибиотикорезистентность представляет собой одну из главных угроз глобального здравоохранения, заявил директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора Александр Семенов на сессии V Юбилейного Конгресса молодых ученых в «Сириусе», – рассказывают РИА.

По его словам, скорость распространения устойчивости бактерий к антибиотикам значительно превышает темпы создания новых терапевтических средств.

«К 2040 году мы подойдем к критической точке, когда у нас абсолютное большинство циркулирующих внутрибольничных штаммов будут полирезистентными. Нам лечить будет нечем», – отметил Семенов.

Он подчеркнул, что в таких условиях особенно важно развивать альтернативные подходы, включая вакцинные технологии.