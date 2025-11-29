В Латвии зарегистрировано рекордное число случаев лептоспироза

В Латвии растет число больных лептопсирозом. Так, на данный момент известно о 49 случаях заражения, что является рекордом.

Согласно статистике, за последние годы выявляли в среднем четыре случая: от одного случая в 2021 году до восьми случаев в 2017 году.

При этом больных выявили сразу в нескольких регионах: Риге, Цесисском, Огрском, Саласпилском, Ропажском, Елгавском, Бауском, Сигулдском, Аугшдаугавском, Кулдигском, Валмиерском и Алуксненском районах.

По данным SPKC, наибольшее количество случаев лептоспироза в этом году регистрировалось, начиная с августа.

Сезонный рост связывают с уборкой урожая, миграцией грызунов в жилые и хозяйственные помещения, а также контактом людей с потенциально зараженной окружающей средой.

Ранее в Лиманском районе Астраханской области зарегистрирован случай лептоспироза у крупного рогатого скота.