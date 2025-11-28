В Новосибирске врачи обнаружили зуб в бронхах ребенка

Новосибирские хирурги извлекли из бронхов ребенка инородное тело.

Первоначально у мальчика диагностировали ОРВИ. У заболевшего ребенка была высокая температура и кашель. Однако традиционное лечение не помогало, и пациента направили в инфекционную больницу, где у него диагностировали пневмонию.

Как сообщили в минздраве региона, истинную причину болезни удалось выяснить только при помощи компьютерной томографии. При исследовании в бронхах ребенка обнаружили зуб. Выяснилось, что во время игры на детской площадке ему нечаянно выбили передний резец.

"Пациента привезли к нам в больницу, в экстренном порядке провели бронхоскопию и достали этот резец, - рассказывает врач-педиатр-пульмонолог Елена Левошко. - Зуб пролежал в организме около недели, что привело к гнойному процессу".

После выздоровления мальчика выписали из больницы.

Врачи городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи рассказывают, что в последнее время из бронхов и желудков детей приходилось извлекать монеты, цепочку, магнитные шарики и другие предметы.

"За последний месяц спасли двоих детей до двух лет, которые вдохнули орехи (фундук и миндаль), - говорит пульмонолог. - В чем главная опасность? На орехи и семечки мгновенно возникает мощная воспалительная реакция в бронхах. Образуются грануляции - разрастания ткани, которые не только нарушают дыхание, но и маскируют инородное тело, сильно затрудняя его извлечение".

Врачи напоминают родителям о том, что при непроходящем кашле следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.