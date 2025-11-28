Мариуполь стал участником федеральной программы донорства костного мозга

Жители Мариуполя впервые приняли участие в федеральной программе донорства костного мозга. Более 40 человек сдали биоматериал, который отправят в федеральный регистр доноров крови, рассказала ТАСС главный врач станции переливания крови Мариуполя Елена Клименко.

"Для Мариуполя это важно и уникально. Мы впервые участвуем в программе донорства костного мозга. Сейчас мы отобрали 40 образцов. Как наберем 50 образцов и более, будем отправлять их в федеральный регистр доноров костного мозга. Там проверят биоматериалы и пригодных к донорству внесут в базу. Если понадобится помощь донора, его пригласят в институт гематологии города Кирова для непосредственного забора костного мозга", - сообщила Елена Клименко.

Она отметила, что многих настораживает сама фраза "забор костного мозга", но эта процедура безопасная и безболезненная благодаря современным технологиям.

"Забор костного мозга проводят из вены. Есть специальные аппараты, которые именно так отбирают костный мозг. Многие люди пугаются, думают, что процесс как-то через позвоночник происходит. Нет, именно через вену, как и донорство крови", - рассказала главврач.

Стать участниками программы донорства могут люди в возрасте от 18 до 35 лет. Нередко получение донорского костного мозга - единственный шанс спасти жизнь тяжелобольным людям.