В США выросло число младенцев, заразившихся ботулизмом

37 младенцев заразились ботулизмом в США после употребления смеси для детского питания, сообщает американское Управление по контролю за пищевыми средствами (FDA).

19 ноября сообщалось о 30 случаях заражения ботулизмом среди маленьких детей.

В FDA отметили, что зафиксированы 37 случаев с подозрением на или подтвержденным ботулизмом и подтвержденным употреблением смеси ByHeart Whole Nutrition из разных партий. Все дети госпитализированы.

Сотрудники управления уже приступили к расследованию для определения места заражения.

В FDA подчеркнули, что отзыв всех смесей ByHeart Whole Nutrition для малышей в Штатах уже начался, однако в некоторых магазинах она по-прежнему в продаже. Регулятор также предупредил потребителей за пределами Америки о рисках употребления этой смеси, так как ее покупали зарубежные клиенты.

Родители некоторых заболевших детей заявили, что подадут на производителей смеси в суд.

