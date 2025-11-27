Женщин предупредили о риске инфаркта из-за конкретных препаратов

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что популярные обезболивающие препараты представляют опасность для здоровья женщин. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Поднимите руку, кто узнал себя. Болит голова? Выпила ибупрофен. Начался цикл? Выпила обезболивающее. Чувствуете, что заболеваете? Еще таблетка, чтобы дотянуть до конца дня», — отметил Ивашков.

По его словам, регулярный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, в том числе ибупрофена, повышает риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. При этом доктор подчеркнул, что терпеть боль тоже не стоит. Однако важно искать причину дискомфорта, а не устранять симптоматику с помощью таблеток, заявил он.

«Используйте минимально эффективные дозы и, при необходимости длительного приема, только под контролем врача и с защитой желудка», — добавил Ивашков.

