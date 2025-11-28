Женщина оказалась в реанимации после маникюра

Женщина из Австралии сделала маникюр и попала в реанимацию, пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

Клаудия Руффин из Сиднея рассказала, что после маникюра в салоне ей стало резко хуже. Появилось затрудненное дыхание, помутнение зрения и онемение пальцев ног. Уже через несколько часов после госпитализации ее большой палец начал опухать, а на руке появились красные линии — признак стремительного распространения инфекции по лимфатическим путям.

На следующий день палец почернел. Женщина ожидала, что врачи просто снимут ноготь, однако ситуация оказалась куда серьезнее: хирурги были вынуждены удалить зараженные ткани, чтобы остановить распространение стрептококкового сепсиса.

За 18 дней пациентка перенесла шесть операций, пересадку кожи и получила 48 швов. Первую неделю она практически ничего не помнила из-за сильнейшей боли и высокой температуры.

По словам Руффин, стрептококковая инфекция проникла в организм после пореза кутикулы во время маникюра. Она утверждает, что маникюрщица использовала нестерилизованные инструменты и делилась ими с коллегой.

Сейчас женщина восстанавливается, но признается, что палец все еще не функционирует полностью и частично потерял чувствительность. Простые действия — застегнуть пуговицу или серьги — стали для нее затруднительными.