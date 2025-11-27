Врачи спасли годовалого мальчика, который вдохнул глину

Врачи сразу четырех больниц Свердловской области сообща спасали жизнь годовалого пациента с инородным телом в бронхах.

Малыш гостил у бабушки в поселке. Сначала у него поднялась температура, появился кашель. В местной поликлинике сказали делать ингаляции и давать жаропонижающие. При этом бабушка упомянула, что за пару дней до этого он отковырял кусочек глины от печки и поперхнулся. Но болезнь ребенка с этим происшествием сначала не связали.

После ингаляций пациенту полегчало, но ненадолго: через пару дней, уже будучи в Екатеринбурге, он начал задыхаться. В тяжелом состоянии на "скорой" его увезли в ДКГБ №11 и поместили в реанимацию.

Рентген показал спадение ткани левого легкого. Врачи заподозрили, что малыш что-то вдохнул, но что именно, на снимке видно не было.

"С учетом отсутствия динамики его состояния были установлены показания для ЭКМО - высокотехнологичного метода, используемого при лечении пациентов с развившейся дыхательной недостаточностью. В связи с этим был согласован перевод пациента в отделение анестезиологии-реанимации для детей СОКБ №1 - единственный центр в регионе, который обладает данной технологией", - рассказал пресс-секретарь медучреждения Евгений Артюхов.

Мальчика перевозили машиной центра медицины катастроф.

Врач эндоскопического отделения Андрей Бабак с помощью сверхтонкого бронхоскопа увидел в левом главном бронхе инородное тело. Малыша подключили к аппарату, взявшему на себя функцию легких. Инородное тело - а это оказался все-таки кусочек глины - удалось извлечь за 30 минут. Еще сутки малыш провел на ЭКМО, затем неделю на ИВЛ. Он быстро пошел на поправку и уже отправился домой с мамой.