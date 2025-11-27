Роспотребнадзор ответил на сообщения о «новом необычном вирусе» в России

Данные о появлении в России «нового необычного вируса», который проявляется высокой температурой и сильной болью в ушах, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, сейчас в России наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

— В рамках постоянного эпидмониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами, в России не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены, — передает сообщение службы ТАСС.

Роспотребнадзор ранее отчитался, что с начала 2025 года в России наблюдался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Но благодаря принятым мерам дальнейшего распространения патогена и образования крупных групповых очагов удалось избежать.

Ученые прогнозируют, что в России возникнет эпидемия гриппа умеренной интенсивности, которая начнется в декабре. Пик заболеваемости, вероятно, придется на период после новогодних каникул. Однако точно предсказать старт и конец эпидемии сложно.