Пять паразитарных кист удалили хирурги из печени 14-летней девочки

Сразу несколько паразитарных кист удалили хирурги из печени 14-летней девочки в больнице имени Сперанского. Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения столицы, пять эхинококковых кист в печени обнаружили случайно при обследовании.

Заражение обычно происходит при контакте с больными животными или употреблении в пищу продуктов, загрязненных яйцами паразита. Эхинококки опасны тем, что сдавливают органы и отравляют организм.

Под лакпароскопическим контролем хирурги при помощи пункции ввели препарат, который уничтожил личинок, затем удалили содержимое новообразование и извлекли их хитиновые оболочки.