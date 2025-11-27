В ООН заявили, что меры по предотвращению ВИЧ в мире находятся под угрозой

Резкое сокращение международной помощи в борьбе с ВИЧ в 2025 году усугубило имеющийся дефицит финансирования. По оценкам ОЭСР, внешняя помощь здравоохранению снизится на 30–40% в 2025 году по сравнению с 2023-м.

Меры по предотвращению ВИЧ в мире находятся под угрозой из-за недостатка финансирования. По состоянию на октябрь, 2,5 миллиона человек перестали получать лекарства, говорится в ежегодном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Согласно UNAIDS, в мире насчитывается 40,8 миллиона человек, которые живут с ВИЧ. В прошлом году произошло 1,3 миллиона новых случаев заражения, а 9,2 миллиона человек по-прежнему не получают лечения. В 2024-м в мире каждый день регистрировалось 570 новых случаев ВИЧ среди молодых женщин и девушек в возрасте 15-24 лет.

В докладе отмечается, что недостаток внутреннего финансирования профилактических программ и снижение донорской помощи в борьбе с ВИЧ подорвали службы профилактики ВИЧ, зависевшие от донорской помощи в большинстве регионов, особенно в странах Африки к югу от Сахары. По состоянию на 15 октября, 2,5 миллиона человек потеряли доступ к лекарствам в 2025-м из-за сокращения донорской помощи.

Во Вьетнаме число людей, которые получают лекарства, уменьшилось на 21%, на Украине - на 23%, в Уганде - на 31%, а в Бурунди - на 64%.

Невыполнение глобальных целей по ВИЧ-инфекции к 2030 году, которые предусмотрены Глобальной стратегией по СПИДу, может привести к появлению дополнительных 3,3 миллиона новых случаев заражения ВИЧ в ближайшие пять лет, предупредили в ООН.

