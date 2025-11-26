Медики прооперировали женщину с выпадением половых органов

Жительнице Рязани провели уникальную для региона операцию, во время которой выполнили сразу несколько вмешательств за раз. Об этом сообщает областной перинатальный центр.

© Газета.Ru

Несколько лет пациентка жаловалась на выпадение внутренних половых органов. Помимо этого, специалисты диагностировали у нее миому матки.

После проведения всех осмотров, специалисты решили за одну операцию вылечить все патологии. Такой способ, по мнению врачей, лучше, чем несколько манипуляций подряд.

«Это позволяет оказать помощь пациенту сразу по нескольким направлениям, уменьшить время восстановления после операции, провести несколько объёмов лечения за одно обезболивание», – сообщается в публикации.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо. Вскоре ее выпишут из больницы.

