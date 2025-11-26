Женщины нашли способ купировать мигрень с помощью неожиданной вещи. Ролики на эту тему появились в TikTok.

Блогерши принялись массово публиковать видео, демонстрируя метод избавления от головной боли с помощью крабика для волос. На размещенных кадрах инфлюэнсеры закрепляют аксессуар на бровях. По их словам, таким образом им удается временно купировать мигрень.

Такие посты набрали миллионы просмотров на платформе и привлекли внимание врачей. Невролог Эли Садер из США объяснил, что над глазами проходят надглазничный и надблоковый нервы (ветви тройничного нерва), которые играют ключевую роль в механизме мигрени, поскольку через них передаются болевые сигналы от области лица и головы к мозгу.

«У людей, страдающих мигренью в передней части головы, может быть задет тройничный нерв. Уменьшение давления на этот нерв может помочь справиться с головной болью. Именно этого и добиваются девушки, которые закрепляют крабы для волос на бровях», — пояснил доктор и порекомендовал при возникновении мигреней обращаться к специалистам.

