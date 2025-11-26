«Супергрибок» из Европы: что известно о новой инфекции

В Европе стремительно распространяется новый штамм грибковой инфекции Trichophyton indotineae, который уже успели прозвать «супергрибком». Он поражает паховую область и ягодицы. За последние три года число заболевших выросло на 500 процентов. При этом штамм устойчив к привычным лекарствам, поэтому победить его довольно сложно. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, насколько опасен этот грибок и может ли он распространиться в России.

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной,Trichophyton indotineae относится к роду грибков трихофитонов. К этой же группе относятся другие неприятные грибковые заболевания:

стригущий лишай,

онихомикоз.

«Trichophyton indotinea — новый вид в этой группе, который возник недавно. Несмотря на то, что чаще всего им можно заразиться в южных странах, в России его распространение тоже возможно. Так как он передается контактно-бытовым путем при взаимодействии с источником инфекции или через зараженных собак, люди могут столкнуться с ним где угодно. При этом поражает он не только паховую область или ягодицы, но может распространяться на другие участки кожи: ладони и ступни», — сообщила Мескина.

При заражении человек может сталкиваться с такими симптомами, как:

зуд;

жжение;

воспаление кожи;

шелушение (в некоторых случаях).

Проблема заключается в том, что этот грибок плохо поддается стандартному медикаментозному лечению, поэтому человек может испытывать дискомфорт из-за неприятных симптомов несколько месяцев, предупредила инфекционист.

«Любой грибок этого вида сложно лечится, с тем же стригущим лишаем люди борются на протяжении двух-трех месяцев. Новый вид тоже плохо поддается лечению, потому что привычные препараты на нем не работают. Его придется лечить полтора-два месяца, при этом нельзя применять обычные гормональные препараты против грибков, потому что они могут разнести инфекцию дальше и поразить другие участки кожи. Кроме того, из-за того, что этот вид грибка новый, в настоящее время пока не разработаны методы его выявления, что тоже осложняет процесс терапии. Поэтому до консультации с врачом не стоит начинать самостоятельное лечение», — заверила Мескина.

Кто в группе риска

Специалист отметила, что люди с ослабленным иммунитетом наиболее подвержены поражению этой инфекцией.

«Люди, которые часто болеют, принимают иммуноподавляющие препараты или антибиотики, больше всего рискуют столкнуться с грибком. В этом случае на фоне ослабления естественной защиты инфекции способны размножаться как в кишечнике, так и на слизистых половых путей», — заключила Мескина.

