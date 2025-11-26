Врач объяснил, с чем связано распространение в Москве нового вируса

Рост заболеваемости новым необычным вирусом в Москве связан с сезонными факторами и повышенным количеством людей в помещениях. Об этом рассказал эпидемиолог и инфекционист, доктор медицинских наук Вадим Покровский. Он отметил, что ухудшение самочувствия у горожан, а также сонливость и ломота в теле — это нормальное явление для осени.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, сейчас люди чаще сидят в помещениях и пользуются городским транспортом, в связи с чем риски передачи всех воздушно-капельных инфекций возрастают. Комментарии о «странных» симптомах Покровский назвал субъективными, отметив, что по клиническим проявлениям часто невозможно отличить один вирус от другого.

По словам врача, при сильной головной боли и напряжении мышц шеи нужно сразу обратиться к специалисту.

«Самое неприятное — очень сильная головная боль, когда напрягаются мышцы шеи и человек не может наклонить голову к груди. Это симптомы вовлечения мозговых оболочек. В таком случае нужно срочно обращаться к специалисту», — подчеркнул Покровский в беседе с PostNews.

Ранее СМИ сообщили, что новый опасный и очень устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae, который уже успели назвать «супергрибком», начал стремительно распространяться по европейским странам. Его отличают сильные высыпания, которые в основном поражают паховую область и ягодицы.