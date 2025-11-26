Гинеколог предупредил об опасностях родов в 18 лет

Призывы политиков к раннему материнству не учитывают возрастные особенности женщин, отметила гинеколог Надежда Петрунина. Об опасности родов в 18 лет она предупредила в разговоре с изданием Life.ru.

Петрунина согласилась с тем, что биологически в 18 лет организм действительно находится на пике репродуктивных возможностей. Она отметила, что в этом возрасте риск хромосомных аномалий у ребенка минимален, а восстановление после родов у матери проходит быстро.

В то же время у 18-летних женщин, которые рожают детей, более высокий риск анемии и преэклампсии — угрожающего жизни состояния, которое развивается во время беременности у очень молодых матерей. Петрунина добавила, что в этом возрасте многие также легкомысленно относятся к рекомендациям врача, не ходят на консультации и не принимают нужные препараты, что может привести к осложнениям.

Врач также подчеркнула, что материнство — это не только рождение ребенка, но и его воспитание и содержание, а также безусловная любовь к нему.

«В 18 лет личность еще формируется и может быть сложно справляться с тревогой, страхами и послеродовой депрессией», — добавила Петрунина.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России должны стать нормой роды сразу после достижения совершеннолетия. Сенатор считает, что рожать первого ребенка в 28-29 лет, — это неправильно.