Стало известно число неродственных доноров костного мозга

Число российских неродственных доноров костного мозга составляет 70% от общего количества, при этом нахождение полностью или частично совместимого донора по Федеральному регистру доноров костного мозга отмечается в 97%. Об этом сообщила журналистам руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках XVII Всероссийского форума Службы крови.

«В 2024 году Правительство РФ поддержало инициативу ФМБА и обеспечило из федерального бюджета полный комплекс работ по подбору доноров костного мозга, обеспечению всех необходимых процедур, заготовке препаратов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Благодаря активной организационной работе и финансовому подспорью, за этот период удалось увеличить число неродственных российских доноров из нашего регистра на треть. И на сегодняшний день их количество составляет около 70% от общего количества неродственных доноров. При этом важно отметить, что за 10 месяцев 2025 года востребованность регистра выросла более чем в два раза. И мы обеспечили 97% нахождения либо полностью совместимого, либо частично совместимого донора по нашему регистру», — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По состоянию на ноябрь 2025 года количество неродственных доноров в Федеральном регистре увеличилось более чем на 77 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Скворцова отметила, что определенная разница между нахождением и обеспечением донорами костного мозга существует в том числе за счет изменяющегося состояния реципиента.