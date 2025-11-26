Врачи спасли пациента с кровоточащей опухолью носа

В Подольскую больницу обратился 34-летний пациент с чувством заложенности носа и кровянистыми выделениями. Ранее ему диагностировали капиллярную гемангиому, то есть доброкачественную опухоль.

По данным пресс-службы областного Минздрава, оториноларингологи Подольской больницы впервые столкнулись с опухолью таких внушительных размеров, развившейся за рекордно короткий промежуток времени.

Операция была проведена в тот же день: врачи успешно удалили патологические ткани. Мужчина выписался домой на амбулаторное лечение. На сегодняшний день недомогания больше не беспокоят его. Повторный прием не выявил признаков рецидива опухоли.