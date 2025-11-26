По какому синдрому можно предугадать начало развития деменции

У пациентов с деменцией первые симптомы болезни могут проявляться поздно вечером, что затрудняет раннее выявление заболевания. Об этом рассказал невролог Виктор Диас из Университетской больницы Томаса Джефферсона изданию Daily Mail.

© Газета.Ru

По словам специалиста, у каждого пятого человека с деменцией встречается так называемый синдром «заходящего солнца» — обострение симптомов в вечернее время. Пациенты могут терять ориентацию, не помнить, где находятся, кто рядом, или как выполнять привычные действия.

Синдром «заходящего солнца» возникает из-за того, что по мере прогрессирования деменции нарушаются функции участков мозга, которые отвечают за восприятие времени, сон, внимание и ориентацию в пространстве.

Ранние проявления синдрома часто возникают задолго до постановки диагноза, но остаются незамеченными из-за легкой степени и кратковременности. Они могут включать легкую спутанность сознания, раздражительность или тревожность по вечерам. Невролог подчеркнул, что появление таких признаков необязательно указывает на деменцию, однако требует внимания, особенно если эпизоды повторяются и сопровождаются нарушением сна.