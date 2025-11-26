На Ямале проводят занятия для детей и взрослых в школе диабета

Одним из регионов-лидеров, где врачи начали развивать систему помощи пациентам с сахарным диабетом, стал Ямал. Еще два года назад в Салехардской окружной больнице начали проводить очные и дистанционные занятия для детей с опасным диагнозом и их родителей.

© Российская Газета

Урок в школе сахарного диабета больше похож на дружескую беседу. Детский врач-эндокринолог Ильфат Хафизов во время таких занятий рассказывает юным ямальцам, чем зеленое яблоко или груша полезнее мармелада и почему обязательно нужно играть в подвижные игры, делится прочей полезной информацией. Наставник в белом халате обучает, как пользоваться тест-полосками и шприцами-ручками. Самое важное — техника введения инсулина и ежедневные записи в дневнике уровня глюкозы в крови. В расписании взрослых пациентов — пять занятий по два часа, у детей — количество занятий в два раза больше.

В Салехардской окружной клинической больнице на учете состоят 1911 пациентов, 42 из них — дети с диабетом первого типа. К сегодняшнему дню в школе прошли обучение 482 человека.