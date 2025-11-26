На Ямале более полусотни человек подхватили гонконгский грипп

На Ямале за последнюю неделю зарегистрировано почти 5 тысяч заболевших ОРВИ и 52 случая гриппа А (H3N2), или так называемого гонконгского гриппа. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«В округе выявлен 81 случай гриппа среди населения. Из них 48 случаев среди детского населения до 18 лет. В том числе 52 случая гриппа А (H3N2), <...> три случая гриппа А (H1N1), <...> 8 случаев гриппа А, <...> 3 случая гриппа В», — говорится в сообщении ведомства.

Во всех случаях заболевшие гриппом ямальцы были непривиты, отметили в Роспотребнадзоре. Среди северян, подхвативших ОРВИ, большинство — дети: более 3400 случаев. 118 человек госпитализировали, из них 96 — несовершеннолетние.

По данным на конец ноября, прививки от гриппа сделали почти 222 тысячи ямальцев. В октябре на Ямал доставили третью партию препаратов для иммунизации, полностью обеспечив округ вакцинами.

Глобализация и изменение климата способствуют распространению опасных патогенов. Подробно о главных инфекционных угрозах рассказали российские вирусологи.