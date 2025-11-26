Девушка стала терять по три литра пота в день из-за редкого нарушения

Жительница Шотландии Дарси Хэмилтон уже 12 лет живет с редким нарушением потоотделения и иногда вынуждена мыться по пять раз в день. Историю 22-летней девушки опубликовало издание Metro.

В детстве Хэмилтон потела от подмышек до пояса, теряла до трех литров пота в день и пила до пяти литров воды в день, чтобы справиться с обезвоживанием.

«Это состояние было одной из причин, из-за которой надо мной жестоко издевались. Мне пришлось уйти из школы в 14 лет, настолько сильной была травля», — вспоминает девушка, которой иногда приходилось менять одежду три раза в день.

В 16 лет врачи наконец диагностировали у нее один из самых тяжелых случаев гипергидроза, который они когда–либо наблюдали.

Чем старше становилась Хэмилтон, тем заметнее становилось ее состояние: появились контактный дерматит, волдыри, болезненные язвы в подмышках и на руках, исчезло желание выходить из дома или заводить друзей. В дорогой одежде девушка себе отказывала: ее все равно приходилось быстро выбрасывать.

Первоначально ей бесплатно делали инъекции ботокса для лечения гипергидроза. Ботулинотерапия не полностью снимала проблему потливости, но приносила облегчение. Однако в 2025 году девушке отказали в бесплатном лечении из-за сокращения соответствующих специалистов в больнице.

«Я открыла письмо с отказом и расплакалась. Когда я сделала первую инъекцию ботокса, она действовала целый год, и у меня не было никаких симптомов — ни волдырей, ни потливости. Я чувствовала себя прекрасно», — вспоминает она.

Теперь Хэмилтон делает себе платные инъекции.

