Врачи спасли мужчину со смертельно опасной аритмией

Аритмологи ГКБ имени Ерамишанцева вылечили пациента, поступившего в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Депздрава.

Мужчину привезли в отделение неотложной кардиологии с учащенным сердцебиением и болью в груди. Сердце билось 300 ударов в минуту, что приводило к обморокам.

При обследовании у пациента выявили комбинацию двух нарушений сердечного ритма. Стало ясно, что мужчина находится в группе высокого риска по внезапной сердечной смерти.

«Единственным путем радикального лечения этой аритмии является катетерное прижигание этого аномального мышечного волокна. Процедура проходит под местной анестезией и длится около 30–40 минут, приводит к окончательному выздоровлению пациента, и полному возвращению к социально активной жизни», — прокомментировал Карапет Давтян, руководитель аритмологической службы ГКБ им. А. К. Ерамишанцева.

Пациенту успешно сделали радиочастотную аблацию (прижигание) дополнительного предсердно-желудочкового соединения и после пяти дней пребывания в больнице выписали домой с нормальным ритмом сердца.