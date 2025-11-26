Медики спасли ребенка с красной волчанкой, применив уникальный метод

Приморские врачи впервые в истории отечественной медицины спасли ребенка с красной волчанкой, применив терапию с использованием колонок Нуклеокор, передает Telegram-канал детских медучреждений "Детское здравоохранение Приморья".

Сообщается, что в марте этого года 14-летняя пациентка с системной красной волчанкой и острой почечной недостаточностью в тяжелом состоянии поступила в Краевую детскую клиническую больницу № 1.

У подростка длительное время не было мочи. Состояние ухудшалось: девочка не могла дышать, говорить и двигаться. 77 дней юная пациентка провела в реанимации. При этом ни одна из стандартных видов терапии не принесла результата. Тогда специалисты приняли решение прибегнуть к терапии с использованием специальных колонок Нуклеокор, которые до этого в России применялись только для лечения взрослых.

"Мы пошли на такой риск, понимая, что другого варианта, другой возможности для этого ребенка нет", - сообщила главный внештатный специалист минздрава Приморья, заведующая нефрологическим отделением больницы Ольга Семешина.

Врачи провели девять сеансов по очистке крови, после чего состояние девочки улучшилось. Она смогла дышать самостоятельно, без ИВЛ. Постепенно восстановилась функция почек, появился диурез, в итоге пациентку сняли с гемодиализа.