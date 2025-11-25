В Великобритании распространяется устойчивый к лекарствам грибок, поражающий паховую область и ягодицы. Об этом сообщает Mirror.

Индотинный трихофитон — лекарственно-устойчивая грибковая инфекция, вызывающая специфическую форму стригущего лишая. Передаётся половым путём, при контакте с кожей или предметами. Первые симптомы заражения обычно проявляются в виде круглых пятен в паху или на ягодицах, затем сыпь с шелушением распространяется по всему телу. Некоторые случаи (около 26%) заражения были связаны с поездками в Южную Азию или контактами с путешественниками оттуда.

«За последние три года количество заболевших выросло почти на 500%, хотя раньше грибок редко диагностировался. Мы не знаем, насколько эндемичным или пандемическим он станет в Великобритании, но уже сейчас число новых пациентов, поступающих в больницы, вызывает серьёзную обеспокоенность», — заявил специалист по грибам Имперского колледжа Лондона, профессор Дариус Армстронг-Джеймс.

В 2023 году случаи заболевания грибком, устойчивым к лекарствам, зафиксировали в Нью-Йорке. В 2021-м форма стригущего лишая встречалась во Франции и Германии.