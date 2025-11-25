В России предложили проводить ЭКО по новой процедуре

В ГД предложили проводить ЭКО по ОМС только в госклиниках
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проводить все процедуры ЭКО в рамках ОМС только в государственных клиниках.
"Предлагаю, чтобы все процедуры ЭКО, которые проходят в рамках ОМС, проводились только в государственных клиниках. ЭКО - под контроль государства", - сказал Леонов в беседе с ТАСС.
Депутат обратил внимание, что в России благодаря процедуре ЭКО "ежегодно на свет появляется 50 тыс. детей". Он также подчеркнул, что материнство является основой любого государства - "залогом будущего поколений и гарантией устойчивого развития России".
"Мы обязаны обеспечить нашим матерям всестороннюю поддержку и защиту. Именно они закладывают фундамент нравственности, воспитания и здоровья будущих граждан", - заключил Леонов.