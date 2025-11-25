Врачи извлекли стоматологическую скобу из желудка девочки

Врачи детского научно-клинического центра имени Рошаля извлекли стоматологическую скобу из желудка девочки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В детский научно-клинический центр имени Рошаля бригадой скорой помощи была экстренно доставлена 13-летняя девочка, которая случайно проглотила стоматологическую скобку», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что врачи выполнили рентгенографию и госпитализировали пациентку в хирургическое отделение.

«Для извлечения инородного тела мы выполнили гастроскопию, в ходе которой захватили стоматологическую скобу эндоскопической петлей. Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую, мы поэтапно провели скобу через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку. Процедура длилась около 10 минут и прошла успешно. При контрольном осмотре травматических дефектов слизистой не определялось», – приводятся в сообщении слова врача-эндоскописта Анастасии Лазаревой.

В ведомстве добавили, что пациентку выписали на следующий день после поступления.

Как напомнили в министерстве, если ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь его самостоятельно.