Врачи спасли дальнобойщика и его верную собаку

В Муравленко врачи не только спасли жизнь пациенту, но и позаботились о его четвероногом друге. Дальнобойщик, страдающий от осложнений сахарного диабета, поступил в больницу с гнойным воспалением стопы.

Во время обследования мужчина рассказал врачам, что в его фуре осталась без присмотра собака. Щенок спаниеля по кличке Елизавета всегда сопровождала водителя в рейсах. Хирург Степан Цимбалюк и заведующая неврологическим отделением Евгения Капцова, узнав о ситуации, оперативно нашли фуру и спасли напуганного щенка. Врачи взяли на себя ответственность за заботу о Елизавете на время лечения ее хозяина.

Что касается дальнобойщика, то врачи уже провели операцию по вскрытию и дренированию абсцесса на ноге. Вмешательство прошло успешно: сейчас пациент находится под наблюдением врачей.

