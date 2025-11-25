Хирурги провели сложную операцию пятилетнему ребенку с эпилепсией

Хирурги Свердловской областной детской клинической больницы провели пятилетнему пациенту сложную нейрохирургическую операцию, имплантировав стимулятор блуждающего нерва. Такая операция в больнице проведена впервые.

У ребёнка была диагностирована форма эпилепсии, при которой традиционные методы лечения оказались неэффективны, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона.

По словам врача-нейрохирурга ОДКБ Андрея Осинцева, во время операции специалисты имплантировали электронное устройство под кожу ребёнка в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву для его стимуляции, что считается одним из вариантов лечения эпилепсии у пациентов, устойчивых к медикаментозной терапии.

Пока ребёнок остаётся под наблюдением врачей. Окончательная корректировка интенсивности сигнала стимулятора может занять от девяти до 12 месяцев.

