Российский военный год ходил с осколком пули в глазу

Боец специальной военной операции год ходил с осколком пули в глазу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, в одно из медучреждений Московской области обратился 45-летний мужчина с жалобой на резкую боль в глазу.

«Хирурги обследовали его и обнаружили в глазнице маленький металлический осколок длиной пол сантиметра. Пациента экстренно положили на операцию, иначе он мог потерять зрение», — говорится в посте.

Специалисты два часа извлекали инородное тело — при ближнем рассмотрении оказалось, что это частичка снайперской пули. Выяснилось, что в 2024 году мужчина получил тяжелое ранение в голову. Пуля пробила бронешлем, но изменила траекторию и разлетелась на части, которые попали в лицевую кость. Оказалось, что пулю извлекли не полностью. Один из свинцовых «лепестков»﻿ блуждал по глазнице мужчины, а он его не чувствовал.

До этого в Удмуртии медики прооперировали мужчину, пережившего осколочное ранение. За некоторое время до поступления в больницу 50-летний мужчина находился в зоне СВО и получил травму. Позже, во время планового обследования, у него заметили инородный предмет в половом органе.