Женщина попыталась вылечить отит и лишилась возможности нормально ходить

Жительница Великобритании Виктория Аботораби семь лет назад по рекомендации врачей попыталась вылечить отит антибиотиком и лишилась возможности нормально ходить. Ее историю опубликовало Metro.

Британка рассказала, что обратилась с жалобой на тупую боль в левом ухе в больницу, где ей назначили антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций. Однако через пять дней после начала приема препарата 50-летняя женщина проснулась посреди ночи с учащенным сердцебиением, онемением рук и сильным давлением.

Несмотря на это, врачи порекомендовали Аботораби продолжать принимать антибиотики. За пять месяцев лечения к боли в ухе добавились головная боль, судороги, проблемы с желудочно-кишечным трактором. Недомогание было настолько сильным, что женщина даже написала прощальные письма своим дочерям. В ноябре 2024 года она обратилась в больницу седьмой раз, и лишь тогда медики заподозрили, что ее состояние объясняется сильной и редкой неблагоприятной реакцией на антибиотик.

Сейчас никто не дает Аботораби гарантий, что после прекращения приема препаратов ее здоровье восстановится.

«За последние семь лет мое состояние ухудшилось до такой степени, что я едва могу ходить, и скоро мне понадобится инвалидное кресло. Подошвы ног полностью онемели, кровь плохо циркулирует, я постоянно чувствую покалывание и сильную боль», — рассказала женщина.

