В Сургуте врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего булавку

Врачи Центра охраны материнства и детства спасли 17-месячного ребенка, который из любопытства проглотил булавку. Об этом сообщила президент медицинского учреждения Лариса Белоцерковцева в Telegram-канале.

По словам медика, мать мальчика вовремя заметила беду и привезла ребенка в медицинское учреждение. Обследование показало, что инородный предмет зафиксировался в бронхах.

«Если бы бригада наших высокопрофессиональных специалистов не смогла удалить инородный предмет с помощью бронхоскопа, ребенка пришлось бы передавать торакальным хирургам для проведения большой операции», — пояснила Белоцерковцева.

Специалист пояснила, что попадание инородных тел в бронхи и трахеи нередкий случай и призвала родителей проявлять бдительность.