Эксперт рассказал, как правильно пользоваться ДМС

У некоторых работников в соцпакет входит ДМС, или полис добровольного медицинского страхования. Однако большинство не понимает, как им на самом деле нужно пользоваться. Один из пользователей "Хабра" объяснил, что по этой теме нужно знать.

Итак, как же пользоваться программой страхования по максимуму, не создавая при этом проблем себе и работодателю?

Во-первых, прочтите программу страхования целиком. Её обычно можно скачать из личного кабинета на сайте страховой или попросить у сотрудника вашей компании, который за это отвечает. Благодаря этому вы, скорее всего, найдёте ответы на большинство ваших вопросов.

Второе - установите на смартфон приложения страховой и клиники, где вы лечитесь регулярно. Часто именно в приложении бывает удобная запись к врачу, различные "плюшки" типа бесплатных консультаций и т. п. Кроме того, там можно посмотреть медицинскую карту, направления, статус согласования услуг.

Обычно у каждого договора есть куратор в страховой. Узнайте его контакты и обращайтесь к нему, если у вас какие-то проблемы с клиникой, не получается записаться к нужному врачу, вы не понимаете, кто поможет вам решить вашу проблему, вам нужна редкая услуга или клиника не согласовывает вам что-либо, вам нужна госпитализация (если она входит в страховку).

Если врач вам говорит, что определённые услуги в страховку не входят, то первым делом почитайте сами программу или попросите доктора показать её вам. Также если ситуация всё-таки не совсем однозначная, то можете попросить всё равно попробовать согласовать всё со страховой.

Направления на услуги и гарантийные письма действуют месяц. Об этом нужно помнить.

Кроме того, онлайн-консультация не может заменять очную. По закону на такой консультации врач не может ставить вам диагноз и назначать лечение. Больничный тоже таким образом вам не откроют.

Наконец, за попытки обмана или излишнюю скандальность клиника может попросить открепить вас. Такое бывает нечасто, но всё же случается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.