Как изменилось число больных гриппом в России за неделю

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что за прошлую неделю в России число заболевших ОРВИ увеличилось по меньшей мере на 17,9%, а больных гриппом за тот же период стало больше в 2,2 раза. Всего на прошлой неделе врачи зафиксировали 6400 больных гриппом. Самым распространенным штаммом является вирус гриппа A(H3N2).

В ведомстве также отметили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 13,8%. Было зарегистрировано 8200 новых случаев. На сегодняшний день прививку от гриппа сделали 73 млн человек, или 49,6% граждан. В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация снижает риск осложнений при болезни. Это особенно актуально для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Врач заявила, что получение необходимой дозы Витамин C позволяет защититься от простуды в холодное время года.

