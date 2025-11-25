Чем грозит человечеству первая смерть от птичьего гриппа

Из США поступила информация о случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался, - это первый зарегистрированный случай смерти от птичьего гриппа. Что означает этот прецедент, каковы риски новой пандемии? На эти вопросы "РГ" ответила доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова.

© Российская Газета

"Заболевание человека, вызванного новым штаммом гриппа А H5N5 вызывает определенную тревогу и настороженность, поскольку ранее данный штамм регистрировался в основном среди птиц. Однако, вирус не преодолел межвидовой барьер, то есть не приобрел способность передаваться от человека к человеку. Поэтому риска широкого распространения инфекции среди людей сейчас нет. Кроме того, в России в рамках текущего мониторинга проводится наблюдение за здоровьем и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей, - эти меры также направлены на то, чтобы быстро выявить случаи заболевания, если они случатся, и не допустить распространения инфекции", - пояснила Ольга Зыкова.

По мнению эксперта, многое зависит от врачей: во время эпидемического подъема гриппа и ОРВИ, который мы сегодня наблюдаем в стране, задача медиков быть бдительными в отношении каждого пациента с признаками ОРВИ, вовремя назначать соответствующую терапию (особенно у пациентов из групп риска), тем самым предотвращать распространение инфекции и развитие осложнений.

"Новый штамм вируса, как и известные ранее, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Поэтому общеизвестные меры профилактики (мытье рук, здоровое питание, физическая активность и т.д.) будут действенны и для защиты от нового варианта вируса, снижения риска заражения. И, конечно, один из самых значимых способов снизить эти риски - это ежегодная вакцинопрофилактика, прививка против гриппа. Несмотря на то, что штамм H5N5 не входит в состав вакцины, тем не менее вакцинация "готовит" иммунную систему к быстрому реагированию при возможном инфицировании", - объяснила Ольга Зыкова.

Поскольку зарегистрирован только один случай заражения человека, доказательно говорить о клинических особенностях заболевания, вызванного данным штаммом, не представляется возможным, отмечает эксперт. Но предупреждает: