Шестиклассница оказалась прикована к постели из-за неправильного упражнения

В Челябинске шестиклассница получила тяжёлую травму на уроке физкультуры в Образовательном центре No 5. Всё случилось 20 ноября: девочка выполняла кувырки по заданию учителя и почувствовала резкую боль в шее.

По рассказу мамы школьницы Евгении, дочь сделала первый кувырок неправильно. Учительница попросила повторить упражнение — и после второго кувырка девочка ощутила острую боль. Она сообщила об этом педагогу, и её посадили на лавочку.

Подруги отвели пострадавшую в медкабинет, откуда позвонили маме. Евгения, находясь в дороге из Копейска, настояла на вызове скорой помощи. Однако медик поначалу отказывалась это делать — ситуацию удалось разрешить только после вмешательства классного руководителя. Девочку вывезли из школы на каталке.

В больнице врачи поставили диагноз: компрессионные переломы трёх позвонков. Теперь школьнице предстоит полгода провести в специальном корсете, практически обездвиженной. Новость о длительном лечении повергла ребёнка в шок и истерику, а мама признаётся, что находится на пределе.

Евгения возмущена сложившейся ситуацией: она отправила в школу здорового ребёнка, а теперь вынуждена взять отпуск без содержания, чтобы ухаживать за дочерью. Женщина задаётся вопросами о виновных и возмещении затрат на лечение, а также о компенсации моральных страданий ребёнка, лишённого возможности учиться и общаться со сверстниками.

В Образовательном центре No 5 сообщили 74.ru, что проводят внутреннюю проверку. По данным школы, педагог демонстрировала правильную технику выполнения кувырков, а после первой ошибки попросила ученицу повторить упражнение. В медкабинете девочке оказали первую помощь, уведомили маму и вызвали скорую. Представители школы заверили, что готовы оказать ребёнку всестороннюю помощь.

