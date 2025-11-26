Почему рак шейки матки выявляют на поздних стадиях

Нередко рак шейки матки выявляют на поздних стадиях, когда к медикам обращается пациентка, которая курит или заражена вирусами — ВИЧ или ВПЧ.

В этих случаях скрининг не всегда может показать верную картину. Так, у любительниц сигарет здоровые и раковые клетки эпителия шейки матки генетически не отличаются.

К тому же пациентки с ВИЧ-инфекцией подвержены заражению вирусу папилломы человека из-за сниженного иммунитета. Оба заболевания ускоряют развитие онкологии.

Чтобы избежать ошибок при цитологических исследованиях, специалисты нижегородского НИИ клинической онкологии предлагают разрешить делать скрининг только крупным лабораториям.

Еще они выступают за создание перечня медицинских рекомендаций для каждой женщины, находящейся в группе риска. Разрабатывать список планируется с помощью ИИ, передает ИА "Время Н".