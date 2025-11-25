ВОЗ: каждый шестой случай бактериальной инфекции не поддается лечению

В мире растет число случаев, когда обычная бактериальная инфекция уже не поддается стандартному лечению. Ученые бьют тревогу. Это может привести к тому, что вскоре обычная ангина станет смертельно опасной болезнью.

© runews24.ru

В мире растет антибиотикорезистентность. Только за последние несколько лет она выросла на 40%. Ежегодно эта цифра увеличивается на 15%.

В результате, сообщает Всемирная организация здравоохранения, уже каждый шестой случай бактериальной инфекции не поддается лечению стандартными препаратами.

По словам экспертов, причина роста устойчивости бактерий к препаратам кроется в том, что эта группа лекарств применяется без назначения врача. В результате злоупотребления антибиотиками число случаев, когда препарат перестает действовать увеличивается.

Кроме того, антибиотики используют не только при лечении людей, но и животных.

Использование этих препаратов в ветеринарии или аквариумистике также влияет на окружающую среду, делая бактерии все более нечувствительными к антибиотикам.