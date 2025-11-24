Хирурги прооперировали 160-килограммового подростка

Сложная эндоскопическая операция была проведена в Балаковской городской клинической больнице подростку с весом 160 кг, сообщает Telegram-канал медучреждения.

© Российская Газета

16-летний юноша обратился за помощью к медикам 15 ноября с острым аппендицитом. Благодаря малоинвазивному методу - удалению аппендикса через небольшой прокол в брюшной полости - удалось избежать обширного вмешательства.

Врачи отметили, что значительный вес пациента и повышенный уровень глюкозы в крови создавали дополнительные трудности. Операция прошла успешно, и состояние подростка улучшается.

Этот случай служит наглядным примером того, насколько опасно ожирение в юном возрасте, и подчеркивает важность сбалансированного питания и достаточной физической активности для профилактики подобных состояний.