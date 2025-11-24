В Челябинске провели сложнейшую операцию на сердце

В Челябинской областной клинической больнице освоили новый метод проведения сложнейших операций пациентам с сочетанной патологией сердца - через незаметный на теле разрез в подмышечной области. Сегодня всего несколько клиник в мире владеют этой методикой, сообщили в понедельник в региональном минздраве.

У 73-летнего пациента из Миасса диагностировали дегенеративный порок митрального клапана, сопровождающийся тяжелой недостаточностью и фибрилляцией предсердий. Такое сочетание заболеваний приводит к образованию микротромбов и развитию сердечной недостаточности.

Мужчина рассказал, что в молодости работал на автозаводе, легко поднимал громадные колеса и запчасти. Потом почти 40 лет прожил в Нерюнгри, на севере, работал в минус 60-70 градусов мороза. Всю жизнь играл в футбол, поднимался в горы на Алтае и никогда даже не задыхался. А тут вдруг по ночам начало неожиданно подскакивать давление, появилось сердцебиение и резко участился пульс.

Чтобы вернуть пациента в нормальное состояние, кардиохирургам пришлось сделать и коррекцию клапана, и устранить причины аритмии. Обычно при таких операциях приходится вскрывать грудную клетку, но теперь ее выполнили эндоскопически, используя тончайший инструмент длиной до 35 сантиметров и толщиной до пяти миллиметров.

"Через небольшое отверстие вставляется и вшивается имплант. А для коррекции ритма применяется метод криоабляции, который в ЧОКБ освоили в 2019 году, - пояснил заведующий кардиохирургией Михаил Нуждин. - Через специальный зонд к нужному участку подается газ-хладагент. Касанием зонда проблемный участок миокарда замораживается и становится неактивным, патологический электрический импульс через него больше не проходит".

"Для анестезиолога работать с такими операциями технически сложнее, - рассказал реаниматолог Сергей Елфимов. - Мы применяем методику регионарной анестезии: блокируем болевые ощущения в месте доступа плюс даем комбинированную анестезию. Кроме того, используется аппарат искусственного кровообращения, подключенный не через грудину, как при полостной операции, а через прокол в области паха. И это тоже необходимо учитывать".

Малоинвазивные методики челябинские кардиохирурги осваивали постепенно, оперируя через проколы все более сложные проблемы. И после большого количества успешных операций впервые решились устранить полноценную сочетанную патологию.