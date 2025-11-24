Вирусолог назвал условия заражения новым птичьим гриппом H5N5

В штате Вашингтон зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения человека редким штаммом птичьего гриппа H5N5, который ранее обнаруживался только у птиц. Как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, заражение этим штаммом вируса возможно только при большой концентрации вируса, например, если человек держит домашнюю птицеферму.

«Птичьему вирусу гриппа, как H5N5, так и H5N1, трудно переходить межгодовой барьер в силу разности паттернов гликозилирования. Это возможно при достижении определенных доз вируса, когда его очень много, то возможно заражение нижнего отдела дыхательных путей, где паттерн гликозилирования эпителия схож с птичьим. Только в этом случае инфекция возможна. Поэтому для заражения нужно, чтобы человек находился в крайне близком и продолжительном контакте с птицами. Также нужно иметь хотя бы частичный иммунодефицит, который может появится при хронических заболеваниях или возрастных дисфункциях: чем старше люди, тем сильнее у них выражена дисфункциями иммунитета, особенно его возможность адаптироваться к новым вирусным инфекциям», – объяснил вирусолог.

При этом даже такой единичный случай заражения вирусом представляет опасность пандемии, так как вирус может адаптироваться к жизни внутри человека.