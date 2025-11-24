Пожилой тюменец случайно закапал в глаз 96-процентный спирт

В Тюмени медики выезжали на вызов к 76-летнему пациенту, который по недосмотру использовал вместо капель для глаз 96-процентный спирт.

По словам пенсионера, он по ошибке взял не тот флакончик и закапал в правый глаз этиловый спирт. Сразу же почувствовал сильную боль и промыл его проточной водой, но орган зрения все же пострадал.

"Скорая приехала через 11 минут. Фельдшеры зафиксировали гиперемию и частичное отслоение конъюнктивы. Бригада диагностировала химический ожог, наложила повязку и доставила пациента в стационар", - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В больнице мужчине назначили лечение и после стабилизации состояния отпустили домой.