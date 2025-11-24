В Гонконге выросло число заболевших лихорадкой чикунгунья

Еще двое заболевших лихорадкой чикунгунья зафиксированы в Гонконге, общее число инфицированных в мегаполисе в 2025 году достигло 70 человек. Как сообщил местный центр охраны здоровья, это число почти в три раза превышает общее число зафиксированных заболевших за все предыдущие годы.

"Зарегистрировано еще два завозных случая лихорадки чикунгунья. <…> Заболели мужчина и женщина, которые недавно совершили поездку в материковый Китай. Последние случаи увеличили общее число подтвержденных случаев заражения в городе до 70 с начала года", - говорится в сообщении.

По данным центра, первые случаи заболевания этой инфекцией, которую разносят комары, были отмечены в 2006 году (3 случая), затем заболевания фиксировались в 2016 году (8 случаев), в 2017 году (1 случай), в 2018 году (2 случая) и в 2019 году (11 случаев). Всего за это время было выявлено 25 заболевших и все эти пациенты завезли болезнь извне. После этого до 2025 года новых случаев заболевания чикунгуньей в Гонконге выявлено не было.

Однако в текущем году число заболевших в Гонконге продемонстрировало резкий скачок, зафиксирован и один смертельный случай, когда умер 77-летний мужчина. Большинство случаев признаны завезенными извне - из материкового Китая и Бангладеш, которые посещали заболевшие. Однако в этом году в Гонконге также впервые были зафиксированы четыре случая местного заражения, а это значит, что разносящие вирус комары появились в мегаполисе.

Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от этого вируса. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. Начало болезни всегда внезапное - резко повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь. Переносчиками являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus.