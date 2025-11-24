Впервые в истории зарегистрирован случай смерти человека от редкого штамма

В США зарегистрирован первый в истории случай смерти от от редкого штамма птичьего гриппа H5N5.

По словам представителей министерства здравоохранения, перед этим домашняя птица на заднем дворе жителя штата Вашингтон подверглась воздействию диких птиц.

Считается, что житель США стал первым человеком, умершим от редкого штамма птичьего гриппа, но представители здравоохранения штата заявили в пятницу, что риск для населения невелик, пишет The Guardian.

Житель штата Вашингтон, пожилой человек с сопутствующими заболеваниями, проходил лечение от штамма птичьего гриппа под названием H5N5, став, по-видимому, первым известным человеком, инфицированным этим штаммом, говорится в заявлении Департамента здравоохранения штата Вашингтон.

