Российские терапевты рассказали, как лечат себя при ОРВИ

Врачи рассказали, как лечатся сами, когда заболевают.

Так, терапевт Дмитрий Василенко отметил, что болеет редко благодаря питанию, спорту и прививкам. Если всё же простужается, избегает контактов, на работе носит маску. Насморк лечит промываниями и сразу подключает гормональные спреи, а от боли принимает ибупрофен или парацетамол, пишут Известия.

Терапевт Ольга Титаренко призналась, что раньше работала с ОРВИ в маске, но теперь сразу берет больничный — так выздоравливает быстрее. Пьет много зеленого чая, заказывает острые супы, от боли принимает ибупрофен. Нос промывает только при сильной заложенности. Из-за астмы при первых симптомах использует свой ингалятор.

Терапевт Георгий Каевицер чаще всего переносит простуду на ногах и признает, что температуру почти не чувствует. При мигрени принимает НПВС, от насморка делает короткие промывания, а кашель облегчает чаем с медом и леденцами. Работает только в маске, чтобы не рисковать пациентами.

