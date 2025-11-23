В США продолжают умирать от нового птичьего гриппа

Житель Вашингтона скончался после заражения редкой формой птичьего гриппа, ранее выявленной только у животных, сообщили представители здравоохранения, что довело число смертей от вируса в США в этом году до двух человек.

Пациент, идентифицированный как "пожилой человек с сопутствующими заболеваниями", находился в больнице с начала месяца, сообщил департамент здравоохранения штата. Тесты, проведенные Университетом Вашингтона, показали, что пациент страдает от варианта H5N5 вируса птичьего гриппа, говорится в заявлении департамента. Там также добавили, что это "первая зарегистрированная инфекция у человека для этого варианта". Результат был подтвержден Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, главным органом здравоохранения страны, сообщает CNN.

У пациента была "домашняя птицеферма в саду", и это был наиболее вероятный источник заражения. CDC зафиксировал более 70 случаев птичьего гриппа среди людей в этом году в Соединенных Штатах. Один человек умер в январе в Луизиане после заражения вирусом H5N1. Хотя несколько случаев были тяжелыми, большинство инфицированных людей перенесли заболевание довольно легко, отделавшись такими симптомами, как покраснение глаз и лихорадка. Большая часть тех, кто заразился птичьим гриппом в США, работают с животными. Зарегистрирован 41 случай среди людей, работающих с крупным рогатым скотом, и 24 случая среди птицеводческих работников.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев птичьего гриппа среди жителей 25 стран. Птичий грипп заражает диких птиц по всему миру уже десятилетиями, но последняя вспышка в США началась в январе 2022 года и характеризуется большим распространением среди млекопитающих, чем в прошлые годы.