Психиатр объяснил, почему больных аутизмом становится все больше

Сегодня диагноз ставят тем, на кого «10-30 лет назад никогда бы не подумали».

Среди прочих причин — увеличение возраста родителей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал детский и подростковый психиатр, соавтор клинических рекомендаций по РАС Артём Новиков.

«Чего только не пытались обвинить в росте больных РАС. И парацетамол, и прививки, вакцины, и холодных матерей. Но правда всегда где-то посередине. Зачастую на многих людей, на которых 10-15-30 лет назад никогда бы не подумали, ставят РАС. То есть расширение диагностики. Есть ли какие-то ещё факторы? По-видимому, есть, но не во много раз из-за них выросло количество, например, возраст родителей. Более солидный возраст родителей связан с большей вероятностью рождения ребёнка с РАС. Медицина стала лучше. Если коротко отвечать и, чтобы быть совсем правым, медицина виновата в том, что РАС увеличился. Когда больше людей выживает, люди имеют возможность позже заводить возможность заводить детей и быть информированными, отсюда повышение цифр».

