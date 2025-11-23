Роспотребнадзор заявил о случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом

Роспотребнадзор объявил о первых случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом в Подмосковье. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, включая сепсис и тяжелые нарушения работы легких и почек. Заболевание также может привести к смерти.

По словам профессора Анатолия Альтштейна из научного центра имени Гамалеи, гранулоцитарный анаплазмоз вызывается бактерией Anaplasma. Микроорганизмы передаются человеку через укусы иксодовых клещей, в частности вида Ixodes persulcatus, которые являются переносчиками клещевого энцефалита. Клещи наиболее активны в летний период и распространены во многих регионах.

Инфекция проникает в организм через слюну клеща, обычно через 48 часов после укуса. Данная бактерия атакует нейтрофилы – клетки, которые играют ключевую роль в защите организма от инфекций. Это ослабляет иммунитет, делая человека более подверженным другим заболеваниям.

