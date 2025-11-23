Врачи спасли проглотившего 30 магнитов ребенка

Врачи рязанской больницы провели срочную операцию ребенку, у которого в кишечнике обнаружили 30 магнитных деталей. Родители заметили ухудшение самочувствия малыша и вовремя обратились за помощью.

© РИА "ФедералПресс"

В Рязанской области врачи провели экстренное хирургическое вмешательство ребенку, который проглотил сразу 30 магнитных элементов. Поводом для обращения в больницу стало ухудшение самочувствия мальчика – тревожные симптомы заметили его родители.

Во время обследования медики выявили выраженные нарушения в работе кишечника, а рентген показал наличие инородных предметов. В ходе мини-лапаротомии хирурги обнаружили, что магнитные детали сцепились между собой, образовав патологическое соединение петель кишечника. Такое состояние привело к прободению, что требовало немедленной операции.

Специалисты извлекли все 30 элементов конструктора – 29 мелких и один крупный. По информации Минздрава РФ, после вмешательства жизни ребенка ничто не угрожает, он идет на поправку.